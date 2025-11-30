«Вильярреал» на 90+5-й минуте вырвал победу над «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на своем поле уступил «Вильярреалу» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 2:3.

У гостей на 31-й минуте отличился Айозе Перес, а на 57-й с его передачи — Альберто Молейро. Один мяч хозяев на 61-й минуте отыграл Карлос Солер, а в концовке основного времени счет сравнял Андер Барренечеа. На 90+5-й минуте Молейро снова вывел «Вильярреал» вперед.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 77-й минуте, заменив Солера.

«Вильярреал» набрал 32 очка и поднялся на второе место в чемпионате Испании. «Реал Сосьедад» (16 очков) идет девятым в турнирной таблице.