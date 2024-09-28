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«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал Сосьедад» сыграет с «Валенсией» в 8-м туре чемпионата Испании
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад» встретится с «Валенсией» в 8-м туре чемпионата Испании в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, начало — в 19.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Начало трансляции — в 19.25, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события матча «Реал Сосьедад» — «Валенсия» можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
28 сент, 19:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Валенсия

«Реал Сосьедад» и «Валенсия» провели в ла лиге по 7 матчей, набрали по 5 очков и занимают 16-е и 17-е места соответственно.

ФК Валенсия
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 23-5 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
6
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
7
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Р. Вальекано 7 2 3 2 8-7 9
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
14
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
18
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
19
 Хетафе 7 0 4 3 3-6 4
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 - : -
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 - : -
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 - : -
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 - : -
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
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Айосе Перес

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 6
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Ламин Ямаль

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 5
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Алекс Баэна

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Севилья

 4 1 1
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