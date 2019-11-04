«Реал Сосьедад» в концовке матча вырвал победу у «Гранады» и сравнялся по очкам с «Барселоной»

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Гранадой» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании. В составе гостей дублем отметился полузащитник Кристиан Порту. Победный гол был забит на 89-й минуте матча.

У «Гранады» единственный гол на 36-й минуте встречи забил форвард Альваро Вадильо.

«Гранада» с 20 очками занимает 6-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» — 22 балла и третья строчка. У «Барселоны» (1-е место) и «Реала» (2-е) также по 22 очка.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Гранада» — «Реал Сосьедад» — 1:2 (1:1)

Голы: Порту, 21 (0:1). Вадильо, 36 (1:1). Порту, 89 (1:2).

«Гранада»: Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Нева, Азиз, Эррера, Брайс (Вико, 70), Пуэртас (Мачис, 59), Вадильо (Кини, 84), Фернандес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Ле Норман, Порту (А.Гевара, 90+3), Мерино, Субельдия, Сангальи (Янузай, 84), Виллиан Жозе (Исак, 66), Оярсабаль.

Предупреждения: Ле Норман, 33. Виллиан Жозе, 35.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

3 ноября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

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