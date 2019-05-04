"Реал Сосьедад" в гостях одержал победу над "Алавесом" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил нападающий Виллиан Жозе.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

"Алавес" – "Реал Сосьедад" – 0:1 (0:1)

Гол: Виллиан Жозе, 24.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай (Вакасо, 46), Дуарте, Агиррегабирия (Твумаси, 80), Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Гвидетти, 64), Кальери, Хони.

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо (Хуанми, 73), Айен Муньос, Пардо, Мерино, Сангальи (Субельдия, 46), Виллиан Жозе, Оярсабаль, Барренечеа (Родригес, 58).

Предупреждения: Вакасо, 47. Пардо, 73. Мерино, 80. Субельдия, 89.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

4 мая. Витория. Стадион "Mendizorroza".

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