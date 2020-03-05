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«Реал Сосьедад» стал первым финалистом Кубка Испании

01:13

«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0). Единственный гол с пенальти забил Микель Оярсабаль.

Второй финалист определится в матче «Атлетик» — «Гранада».

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

«Мирандес» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:1)

Гол: Оярсабаль, 41 — с пенальти.

«Мирандес»: Лимонес, А.Гонсалес (Мартинес, 61), Онайндия, С.Гонсалес, Франкеса, Малса, Гуриди, Санчес (Маркос Андре, 72), Меркеланс, Айяс, Рей (Барко, 82).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 66), Янузай, Эдегор (Гевара, 90), Оярсабаль (Барренечеа, 78).

Предупреждения: А.Гонсалес, 31. Монреаль, 32. Виллиан Жозе, 50. Янузай, 72. Рей, 72. Барко, 83. Сальдуа, 90+1.

Судья: Санчес Мартинес.

4 марта. Миранда-де-Эбро. Стадион «Андува».

Первый матч — 1:2.

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