«Реал Сосьедад» стал первым финалистом Кубка Испании
«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0). Единственный гол с пенальти забил Микель Оярсабаль.
Второй финалист определится в матче «Атлетик» — «Гранада».
Кубок Испании
1/2 финала
Ответный матч
«Мирандес» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:1)
Гол: Оярсабаль, 41 — с пенальти.
«Мирандес»: Лимонес, А.Гонсалес (Мартинес, 61), Онайндия, С.Гонсалес, Франкеса, Малса, Гуриди, Санчес (Маркос Андре, 72), Меркеланс, Айяс, Рей (Барко, 82).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 66), Янузай, Эдегор (Гевара, 90), Оярсабаль (Барренечеа, 78).
Предупреждения: А.Гонсалес, 31. Монреаль, 32. Виллиан Жозе, 50. Янузай, 72. Рей, 72. Барко, 83. Сальдуа, 90+1.
Судья: Санчес Мартинес.
4 марта. Миранда-де-Эбро. Стадион «Андува».
Первый матч — 1:2.