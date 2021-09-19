«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Севильей»
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Севильей» в матче 5-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.
«Сосьедад» набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Севилья» идет на шестой строчке с 8 очками.
Чемпионат Испании. Лига 1
5-й тур
«Реал Сосьедад» — «Севилья» — 0:0
Нереализованный пенальти: Ойярсабаль, 27 (вратарь)
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель (Сальдуа, 75), Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Субименди, Порту (Гевара, 75), Серлот (Валера, 74), Ойярсабаль (Лобете, 58), Исак (Янузай, 39).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оскар Родригес, 46), Дилэйни (Хоан Хордан, 60), Фернанду Режес, Гомес (Рекик, 85), Ламела (Окампос, 46), Эн-Несири (Мир, 70).
Предупреждения: Ракитич, 20. Ламела, 45+2. Айен Муньос, 61. Янузай, 72. Оскар Родригес, 82.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
19 сентября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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