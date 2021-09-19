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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Севильей»

19:17
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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Севильей» в матче 5-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Сосьедад» набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Севилья» идет на шестой строчке с 8 очками.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Реал Сосьедад» — «Севилья» — 0:0

Нереализованный пенальти: Ойярсабаль, 27 (вратарь)

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель (Сальдуа, 75), Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Субименди, Порту (Гевара, 75), Серлот (Валера, 74), Ойярсабаль (Лобете, 58), Исак (Янузай, 39).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оскар Родригес, 46), Дилэйни (Хоан Хордан, 60), Фернанду Режес, Гомес (Рекик, 85), Ламела (Окампос, 46), Эн-Несири (Мир, 70).

Предупреждения: Ракитич, 20. Ламела, 45+2. Айен Муньос, 61. Янузай, 72. Оскар Родригес, 82.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

19 сентября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 2
2-й тайм

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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