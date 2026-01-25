Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

25 января, 22:34

«Реал Сосьедад» в меньшинстве обыграл «Сельту» в Ла лиге

Сергей Ярошенко

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Сельту» в матче 21-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У хозяев дубль оформил нападающий Микель Оярсабаль (17-я и 75-я минуты), на 90+6-й минуте пенальти реализовал полузащитник Браис Мендес. С 45+2-й минуты команда из Сан-Себастьяна играла в меньшинстве, прямую красную карточку защитник Дуже Чалета-Цар.

У гостей единственный гол на счету нападающего Борхе Иглесиаса.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку команды на матч.

«Реал Сосьедад» набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» с 32 очками — на седьмой строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 21-й тур.
25 января, 20:30. Аноэта (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:1
Сельта

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
Читайте также
Немцы станут явными фаворитами, Сафонов пропустит трижды. На что ставить в ответном матче полуфинала ЛЧ «Бавария» - «ПСЖ»
В Хорватии запустили первую в Европе службу роботакси
Трамп назвал маловероятной отправку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном
«Эмоционально это тяжело». Наши юниоры пропускают ЧМ по керлингу из-за невыдачи виз
Дядю Робсона Каладжяна приговорили к пяти годам за мошенничество с недвижимостью
Олисе идет за «Золотым мячом». Майкл способен на чудеса в любых обстоятельствах
Популярное видео
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ямаль забил супергол ударом с разворота в матче с «Овьедо»

«Алавес» на своем поле победил «Бетис» в Ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 29 1 4 89-31 88
2
 Реал 34 24 5 5 70-31 77
3
 Вильярреал 34 21 5 8 64-39 68
4
 Атлетико 34 19 6 9 58-37 63
5
 Бетис 34 13 14 7 52-41 53
6
 Сельта 34 12 11 11 48-44 47
7
 Хетафе 34 13 5 16 28-36 44
8
 Атлетик 34 13 5 16 40-50 44
9
 Р. Сосьедад 34 11 10 13 52-53 43
10
 Осасуна 34 11 9 14 40-42 42
11
 Р. Вальекано 34 10 12 12 35-41 42
12
 Валенсия 34 10 9 15 37-50 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-51 39
14
 Эльче 34 9 11 14 45-53 38
15
 Мальорка 34 10 8 16 42-51 38
16
 Жирона 34 9 11 14 36-51 38
17
 Севилья 34 10 7 17 41-55 37
18
 Алавес 34 9 9 16 40-53 36
19
 Леванте 34 8 9 17 38-55 33
20
 Овьедо 34 6 10 18 26-54 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.05 22:00 Леванте – Осасуна - : -
9.05 15:00 Эльче – Алавес - : -
9.05 17:15 Севилья – Эспаньол - : -
9.05 19:30 Атлетико – Сельта - : -
9.05 22:00 Р. Сосьедад – Бетис - : -
10.05 15:00 Мальорка – Вильярреал - : -
10.05 17:15 Атлетик – Валенсия - : -
10.05 19:30 Овьедо – Хетафе - : -
10.05 22:00 Барселона – Реал - : -
11.05 22:00 Р. Вальекано – Жирона - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 24
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 21
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 16
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 9
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 9
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 25 2 8
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 30 2 4
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 21 1 6
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости