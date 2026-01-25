«Реал Сосьедад» в меньшинстве обыграл «Сельту» в Ла лиге

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Сельту» в матче 21-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У хозяев дубль оформил нападающий Микель Оярсабаль (17-я и 75-я минуты), на 90+6-й минуте пенальти реализовал полузащитник Браис Мендес. С 45+2-й минуты команда из Сан-Себастьяна играла в меньшинстве, прямую красную карточку защитник Дуже Чалета-Цар.

У гостей единственный гол на счету нападающего Борхе Иглесиаса.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку команды на матч.

«Реал Сосьедад» набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» с 32 очками — на седьмой строчке.