«Реал Сосьедад» и «Сельта» сыграют в 36-м туре чемпионата Испании во вторник, 13 мая. Матч пройдет на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и начнется в 21.00 по московскому времени.

Игру «Реал Сосьедад» — «Сельта» в прямом эфире покажут на телеканал «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Сельта» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур.

13 мая, 21:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)

В 35 турах ла лиги у команды из Сан-Себастьяна набрали 43 очка и перед игровым днем занимают 12-е место в таблице, у команды из Виго — 49 очков и седьмая строчка.

Предыдущим соперником «Реал Сосьедада» был «Атлетико» (0:4), «Сельта» в предыдущем туре обыграла «Севилью» (3:2).

Полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян из-за повреждений пропустил первую половину сезона и не играет на его финише. У 21-летнего россиянина всего три матча с одним голом в ла лиге и одна игра с одной голевой передачей в Лиге Европы.