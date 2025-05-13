Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

13 мая, 17:00

«Реал Сосьедад» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» и «Сельта» сыграют в чемпионате Испании 13 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Реал Сосьедад» и «Сельта» сыграют в 36-м туре чемпионата Испании во вторник, 13 мая. Матч пройдет на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и начнется в 21.00 по московскому времени.

Игру «Реал Сосьедад» — «Сельта» в прямом эфире покажут на телеканал «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Сельта» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур.
13 мая, 21:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:1
Сельта

В 35 турах ла лиги у команды из Сан-Себастьяна набрали 43 очка и перед игровым днем занимают 12-е место в таблице, у команды из Виго — 49 очков и седьмая строчка.

Предыдущим соперником «Реал Сосьедада» был «Атлетико» (0:4), «Сельта» в предыдущем туре обыграла «Севилью» (3:2).

Полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян из-за повреждений пропустил первую половину сезона и не играет на его финише. У 21-летнего россиянина всего три матча с одним голом в ла лиге и одна игра с одной голевой передачей в Лиге Европы.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
Читайте также
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Анчелотти: «Мадрид любит меня, но я не могу тренировать «Реал» всю свою жизнь»

Ла лига осудила оскорбительные кричалки фанатов «Барселоны» в матче с «Реалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 1 1 26-10 31
2
 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3
 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4
 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6
 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7
 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8
 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9
 Р. Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10
 Р. Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
11
 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12
 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
13
 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
14
 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
15
 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16
 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17
 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18
 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19
 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20
 Овьедо 13 2 3 8 7-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.11 23:00 Валенсия – Леванте 1 : 0
22.11 16:00 Алавес – Сельта 0 : 1
22.11 18:15 Барселона – Атлетик 4 : 0
22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад 1 : 3
22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка 2 : 1
23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано 0 : 0
23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Барселона

 8
Ферран Торрес
Ферран Торрес

Барселона

 7
П
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 6
И К Ж
Хосе Гайя
Хосе Гайя

Валенсия

 11 1 4
Пере Милья
Пере Милья

Эспаньол

 10 1 3
Дин Хейсен
Дин Хейсен

Реал

 10 1 3
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости