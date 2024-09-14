«Реал Сосьедад» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании
«Реал Сосьедад» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 5-го тура чемпионата Испании в субботу, 14 сентября. Встреча состоится на «Реал Арене» в Сан-Себастьяне (Испания) в 22.00 по московскому времени.
Следите за ключевыми событиями матча «Реал Сосьедад» — «Реал» в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.
После четырех сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» имеет в своем активе четыре очка и располагается на 13-й строчке. У королевского клуба после двух побед и двух ничьих в активе восемь очков. Сливочные занимают пятое место.
Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
3
|Реал
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
4
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
5
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
7
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
9
|Сельта
|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|
10
|Бетис
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
11
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|
12
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
13
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
14
|Атлетик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
15
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|
16
|Р. Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
17
|Хетафе
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
19
|Севилья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|2 : 0
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|1 : 2
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|3 : 2
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1