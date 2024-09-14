«Реал Сосьедад» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 5-го тура чемпионата Испании в субботу, 14 сентября. Встреча состоится на «Реал Арене» в Сан-Себастьяне (Испания) в 22.00 по московскому времени.

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После четырех сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» имеет в своем активе четыре очка и располагается на 13-й строчке. У королевского клуба после двух побед и двух ничьих в активе восемь очков. Сливочные занимают пятое место.

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