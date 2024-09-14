Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:15

«Реал Сосьедад» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» сыграет с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании 14 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Reuters

«Реал Сосьедад» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 5-го тура чемпионата Испании в субботу, 14 сентября. Встреча состоится на «Реал Арене» в Сан-Себастьяне (Испания) в 22.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями матча «Реал Сосьедад» — «Реал» в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

После четырех сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» имеет в своем активе четыре очка и располагается на 13-й строчке. У королевского клуба после двух побед и двух ничьих в активе восемь очков. Сливочные занимают пятое место.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
14 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Реал

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
Читайте также
Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
3
 Реал 4 2 2 0 7-2 8
4
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
5
 Жирона 4 2 1 1 7-4 7
6
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
7
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
8
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
9
 Сельта 4 2 0 2 10-9 6
10
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
11
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
12
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
13
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
14
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
15
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
16
 Р. Сосьедад 4 1 1 2 3-4 4
17
 Хетафе 3 0 3 0 1-1 3
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
19
 Севилья 4 0 2 2 3-6 2
20
 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.09 22:00
Бетис – Леганес
 2 : 0
14.09 15:00
Мальорка – Вильярреал
 1 : 2
14.09 17:15
Эспаньол – Алавес
 3 : 2
14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 - : -
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 - : -
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 - : -
15.09 17:15
Жирона – Барселона
 - : -
15.09 19:30
Лас-Пальмас – Атлетик
 - : -
15.09 22:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
16.09 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Рафинья

Рафинья

Барселона

 3
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 3
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 3 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 3 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости