Голы Винисиуса и Мбаппе с пенальти принесли «Реалу» победу над «Реал Сосьедад»

Мадридский «Реал» на выезде переиграл «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 2:0.

По голу за «сливочных» с пенальти забили Винисиус Жуниор (58-я минута) и Килиан Мбаппе (75-я).

«Реал» (11 очков) поднялся на второе место в ла лиге. Команда Карло Анчелотти сократила отставание от «Барселоны» до одного очка, но у каталонцев есть игра в запасе. «Реал Сосьедад» (4) идет 16-м в турнирной таблице.