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Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Реалом Сосьедад»

00:54
4 декабря. «Реал» — «Реал Сосьедад» — 2:0. Фото AFP
4 декабря. «Реал» — «Реал Сосьедад» — 2:0. Фото AFP
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«Реал» в матче 16-го тура чемпионата Франции обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.

Отличились Винисиус Жуниор и Лука Йович, который забил первый гол в сезоне. На 17-й минуте форвард мадридцев Карим Бензема был заменен из-за травмы бедра.

После этого матча «Реал» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» с 29 очками — на пятой строчке.

Испания. Лига 1. 16-й тур
04 дек, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:2
Реал
Голы
Винисиус Жуниор, 47 (0:1), Йович, 57 (0:2)
Реал Сосьедад
Ремиро Рико (Айен Муньос, 86 ) Горосабель (Сальдуа, 69 ) Ле Норман Субименди Субельдия Гевара (Туррьентес, 61 ) Ойярсабаль Янузай (Порту, 69 ) Исак Серлот (Барренечеа, 61 )
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Менди Кроос (Вальверде, 82) Модрич Каземиру (Камавинга, 65) Бензема (Йович, 18) Винисиус Жуниор Родригу (Асенсио, 81)
Предупреждения
Субельдия 26, Янузай 60  - 
Судьи
Мансано

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
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Обе забьют - да

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1X

23%

1.52

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18%

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Зенит 2
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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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