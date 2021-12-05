Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Реалом Сосьедад»
«Реал» в матче 16-го тура чемпионата Франции обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.
Отличились Винисиус Жуниор и Лука Йович, который забил первый гол в сезоне. На 17-й минуте форвард мадридцев Карим Бензема был заменен из-за травмы бедра.
После этого матча «Реал» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» с 29 очками — на пятой строчке.
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