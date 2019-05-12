"Реал Сосьедад" – "Реал": видеотрансляция матча в 19.30

В матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 12 мая, "Реал Сосьедад" принимает "Реал".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Реал Сосьедад" – "Реал" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.30 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей