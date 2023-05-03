«Реал» проиграл «Реалу Сосьедад»

«Реал Сосьедад» переиграл «Реал» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва экс-игрок «Реала» Такэфуса Кубо открыл счет. В конце матча нападающий Андер Барренечеа забил с передачи Давида Сильвы.

На 61-й минуте «Реал» остался в меньшинстве, так как защитник Даниэль Карвахаль получил вторую желтую карточку.

«Реал» с 68 очками идет на 2-й строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 14 очков. «Реал Сосьедад» набрал 61 очко и занимает 4-е место.