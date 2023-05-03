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«Реал» проиграл «Реалу Сосьедад»

Евгений Козинов
Корреспондент
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2 мая. «Реал Сосьедад» — «Реал» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» переиграл «Реал» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва экс-игрок «Реала» Такэфуса Кубо открыл счет. В конце матча нападающий Андер Барренечеа забил с передачи Давида Сильвы.

На 61-й минуте «Реал» остался в меньшинстве, так как защитник Даниэль Карвахаль получил вторую желтую карточку.

«Реал» с 68 очками идет на 2-й строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 14 очков. «Реал Сосьедад» набрал 61 очко и занимает 4-е место.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
02 мая, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Реал

Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
3
1
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Ла лига: «Барселона» обыграла «Осасуну», «Реал Сосьедад» победил «Реал» и другие матчи 33-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
3
 Атлетико 32 20 6 6 55-25 66
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 32 16 5 11 46-33 53
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 32 13 8 11 43-32 47
8
 Жирона 32 12 8 12 50-45 44
9
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
10
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
11
 Севилья 32 11 8 13 38-47 41
12
 Мальорка 32 11 8 13 31-35 41
13
 Сельта 32 10 9 13 38-45 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 32 8 11 13 25-44 35
16
 Вальядолид 32 10 5 17 29-55 35
17
 Валенсия 32 9 6 17 35-39 33
18
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
19
 Хетафе 32 7 10 15 29-42 31
20
 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
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2.05 20:30
Альмерия – Эльче
 2 : 1
2.05 20:30
Барселона – Осасуна
 1 : 0
2.05 23:00
Р. Сосьедад – Реал
 2 : 0
3.05 20:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.05 23:00
Атлетико – Кадис
 - : -
3.05 23:00
Хетафе – Сельта
 - : -
4.05 20:30
Жирона – Мальорка
 - : -
4.05 20:30
Севилья – Эспаньол
 - : -
4.05 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.05 23:00
Р. Вальекано – Вальядолид
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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