«Реал Сосьедад» разгромил «Хетафе», «Эльче» сыграл вничью с «Уэской»

«Эльче» сыграл вничью с «Уэской» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании.

«Эльче» с 4 очками занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги. «Уэска» — 14-я строчка и 4 балла.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Эльче» — «Уэска» — 0:0

«Эльче»: Бадиа, Коне (Миньо, 38), Верду, Хосема, Луисми (Кальво, 46), Мфулу (Пере Милья, 46), Гути, Фидель, Бойе, Хосан, Тете Моренте.

«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа, Галан, Москера, Микель Рико (Карлос, 66), Борха (Сеоане, 66), Окадзаки (Онтиверос, 40), Мир, Феррейро.

Предупреждения: Инсуа, 43. Пулидо, 59.

Судья: Мелеро Лопес.

3 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

В параллельной игре «Реал Сосьедад» дома одержал разгромную победу над «Хетафе» (3:0). За хозяев голы забили Микель Оярсабаль, Микель Мерино и Кристиан Порту.

«Реал Сосьедад» — «Хетафе» — 3:0 (1:0)

Голы: Оярсабаль, 28 — с пенальти (1:0). Мерино, 79 (2:0). Порту, 81 (3:0).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель (Саньян, 72), Ле Норман, Сильва (Гевара, 82), Порту (Роберто Лопес, 90+2), Мерино, Субименди, Оярсабаль (Баутиста, 82), Исак (Барренечеа, 73).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес, Даконам, Оливера (Энес Унал, 80), Максимович (Тимор, 61), М.Арамбарри, Кукурелья, Анхель, Кучо Эрнандес (Мата, 61).

Предупреждения: Горосабель, 41. Суарес, 45+1. Кучо Эрнандес, 56. Эчейта, 66. Мерино, 71. Сильва, 73.

Судья: Матеу Лаос.

3 октября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».