«Реал Сосьедад» разгромил «Эйбар» и поднялся на четвертое место

«Реал Сосьедад» разгромил «Эйбар» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 4:1.

В составе победителей отличились Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Виллиан Жозе и Мартин Эдегор. За «Эйбар» забил Папакули Диоп.

«Реал Сосьедад» с 26 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Эйбара» 15 очков и 16-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

15-й тур

«Реал Сосьедад» — «Эйбар» — 4:1 (1:1)

Голы: Ле Норман, 25 (1:0). Диоп, 35 (1:1). Оярсабаль, 47 (2:1). Виллиан Жозе, 57 (3:1). Эдегор, 80 (4:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Элустондо (Ле Норман, 9), Порту, Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 66), Эдегор, Оярсабаль (Барренечеа, 80).

«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Оливейра, Диоп (Экспосито, 82), Эскаланте, Педро Леон (Кике, 61), Орельяна, Инуи (Кике, 61), Шарлес, Де Бласис.

Предупреждения: Рамис, 24. Сальдуа, 41. Диоп, 45+3. Оливейра, 72. Эскаланте, 76.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

30 ноября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».