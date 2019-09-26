«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес»
В матче 6-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
6-й тур
«Реал Сосьедад» — «Алавес» — 3:0 (3:0)
Голы: Оярсабаль, 19 (1:0). Виллиан Жозе, 32 (2:0). Оярсабаль, 41 — с пенальти (3:0).
Нереализованный пенальти: Порту, 87 (вратарь)
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Элустондо, Горосабель (Ле Норман, 75), Порту, Мерино, Гевара, Виллиан Жозе (Исак, 45), Эдегор, Оярсабаль (Янузай, 60).
«Алавес»: Пачеко, Эли, Магальян, Марин, Агиррегабирия, Томас Пина (Гарсия, 60), Вакасо (Алейш Видаль, 45), Понс, Сайнс (Гвидетти, 75), Лукас, Берк.
Предупреждения: Вакасо, 27. Томас Пина, 49. Порту, 61. Гарсия, 74.
Удаление: Гарсия, 85.
Судья: Медье Хименес (Испания).
26 сентября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр