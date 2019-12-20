«Реал Сосьедад» разбил «Бесерриль» в Кубке Испании со счетом 8:0

Состоялись матчи первого раунда Кубка Испании.

«Реал Сосьедад» разгромил «Бесерриль» — 8:0. У победителей хет-трик сделал Аданан Янузай, дубль оформил Александр Исак. В параллельном матче «Осасуна» обыграла клуб «Лорка Депортива» — 3:0. Пары второго раунда станут известны после жеребьевки.

Кубок Испании

Первый раунд

«Бесерриль» — «Реал Сосьедад» — 0:8 (0:2)

Голы: Ле Норман, 37 (0:1). Янузай, 44 (0:2). Янузай, 46 (0:3). Пардо, 49 (0:4). Янузай, 63 (0:5). Исак, 68 (0:6). Барренечеа, 69 (0:7). Исак, 75 (0:8).

Нереализованный пенальти: Исак, 61 (вратарь)

«Реал Сосьедад»: Мойя, Горосабель, Саньян, Ле Норман, Айен Муньос, Пардо, Субельдия (Порту, 67), Сангальи, Виллиан Жозе (Исак, 46), Янузай (Оярсабаль, 67), Барренечеа.

Судья: Мелеро Лопес .

19 декабря. Паленсия. Стадион «Estadio Nueva Balastera».

«Лорка Депортива» — «Осасуна» — 0:3 (0:1)

Голы: Брандон, 20 (0:1). Мерида, 69 — с пенальти (0:2). Вильяр, 75 (0:3).

«Осасуна»: Альварес, Навас, Гарсия, Эрнандес, Мерида, Иньиго Перес, Монкайола (Иригойен, 83), Вильяр (Лопес, 76), Брандон, Ибаньес, Барберо (Хави Мартинес, 83).

Судья: Писарро Гомес (Испания).

19 декабря. Лорка. Стадион «Francisco Artes Carrasco».