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Сегодня, 20:00

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании 16 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании в четверг, 16 января. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в России в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

В истории очных противостояний соперники трижды встречались в рамках Кубка страны. У каждой команды по одной победе, еще одна встреча завершилась вничью.

Кубок Испании сезона 2024/2025 стартовал 9 октября 2024-го и завершится 26 апреля 2025-го.

Испания. Кубок. 1/8 финала
16 янв, 21:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Кубок Испании: новости и обзоры матчей, календарь игр и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
9
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
10
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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38 тур
17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 - : -
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 - : -
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 - : -
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 - : -
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
19.01 20:30
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
19.01 20:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
20.01 23:00
Вильярреал – Мальорка
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 16 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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