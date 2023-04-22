«Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано», «Вальядолид» победил «Жирону» в ла лиге

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Райо Вальекано» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:1.

За команду из Сан-Себастьяна забили Александр Серлот и Карлос Фернандес. За мадридский клуб голом отметился Изи Палазон.

«Реал Сосьедад» набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиге. «Райо Вальекано» находится на девятой строчке (40).

В другом матче 30-го тура «Вальядолид» обыграл «Жирону» со счетом 1:0. Гол забил Мончу.

«Вальядолид» поднялся на 14-е место в таблице чемпионата Испании (35 очков), «Жирона» — на 10-й строчке (38).