«Реал Сосьедад» работает над тем, чтобы Захарян дебютировал в матче против «Лас-Пальмаса»

«Реал Сосьедад» усердно работает над тем, чтобы полузащитник Арсен Захарян дебютировал за команду в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

«Наш клуб усердно работает, чтобы он смог сыграть в эту пятницу», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы испанского клуба.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Контракт 20-летнего россиянина с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца сезона-2028/29. Ранее футболист выступал за московское «Динамо».

23 августа сообщалось, что «Реал Сосьедад» до сих пор не зарегистрировал полузащитника для участия в ла лиге. Однако отмечалось, что в клубе ожидают уладить все формальности в четверг.

«Реал Сосьедад» сыграет против «Лас-Пальмаса» 25 августа. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.