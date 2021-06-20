«Реал Сосьедад» пытается устранить пункт обратного выкупа форварда Исака дортмундской «Боруссией»
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал о переговорах клуба с «Реал Сосьедадом» по устранению пункта об обратном выкупе немецким клубом нападающего Александра Исака.
«Оба клуба работают над тем, чтобы прийти к общему решению. Мы позитивно настроены в этом плане», — приводит Sport1 слова Цорка.
По информации немецкого издания, сумма, прописанная в пункте обратного выкупа, составляет 30 миллионов евро. Сообщается, что «Реал Сосьедад» может устранить этот пункт, выплатив «Боруссии» около 5 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Исак провел 44 матча за «Реал Сосьедад», на его счету 17 голов и 2 результативных передачи. 21-летний швед перешел в испанский клуб из «Боруссии» летом 2019 года за 15 миллионов евро. В данный момент портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2021/06/alexander-isak-borussia-dortmund-kauft-real-sociedad-rueckkauf-klausel-ab
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