«Реал Сосьедад» дома крупно уступил «Хетафе»

«Реал Сосьедад» на своем поле в матче 21-го тура чемпионата Испании проиграл «Хетафе» (0:3). Все три мяча гости забили после 71-й минуты.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян продолжает восстанавливаться после повреждения.

«Реал Сосьедад» (28 очков) опустился на девятое место в турнирной таблице примеры, «Хетафе» (23) поднялся на 14-ю строчку.