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Сегодня, 20:16

«Реал Сосьедад» дома крупно уступил «Хетафе»

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«Реал Сосьедад» на своем поле в матче 21-го тура чемпионата Испании проиграл «Хетафе» (0:3). Все три мяча гости забили после 71-й минуты.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян продолжает восстанавливаться после повреждения.

«Реал Сосьедад» (28 очков) опустился на девятое место в турнирной таблице примеры, «Хетафе» (23) поднялся на 14-ю строчку.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
26 янв, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:3
Хетафе

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2024-2025/
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
ФК Хетафе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
16
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
17
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
18
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 21 4 3 14 14-42 15
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24.01 23:00
Лас-Пальмас – Осасуна
 1 : 1
25.01 16:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
25.01 18:15
Атлетико – Вильярреал
 1 : 1
25.01 20:30
Севилья – Эспаньол
 1 : 1
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
 0 : 3
26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 2 : 1
26.01 18:15
Р. Сосьедад – Хетафе
 0 : 3
26.01 20:30
Атлетик – Леганес
 - : -
26.01 23:00
Барселона – Валенсия
 - : -
27.01 23:00
Алавес – Сельта
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 16 2 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 18 1 3
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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Валенсия

 17 1 6
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