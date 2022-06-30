«Реал Сосьедад» продлил контракт с вратарем Ремиро

«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с голкипером Алексом Ремиро. 27-летний испанец поставил подпись под солглашением, рассчитанным до 2027 года.

В прошедшем сезоне Ромеро сыграл в 41 матче во всех турнирах и пропустил 40 голов. Также на его счету 22 игры без пропущенных мячей.