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Сегодня, 01:42

«Реал Сосьедад» продлил контракт с вратарем Ремиро

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с голкипером Алексом Ремиро. 27-летний испанец поставил подпись под солглашением, рассчитанным до 2027 года.

В прошедшем сезоне Ромеро сыграл в 41 матче во всех турнирах и пропустил 40 голов. Также на его счету 22 игры без пропущенных мячей.

Футбол
ФК Реал Сосьедад
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