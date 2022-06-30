«Реал Сосьедад» продлил контракт с вратарем Ремиро
«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с голкипером Алексом Ремиро. 27-летний испанец поставил подпись под солглашением, рассчитанным до 2027 года.
В прошедшем сезоне Ромеро сыграл в 41 матче во всех турнирах и пропустил 40 голов. Также на его счету 22 игры без пропущенных мячей.
Положение команд
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1
|Реал
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2
|Барселона
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|0
|0-0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
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36 тур
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38 тур
|13.08
|00:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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