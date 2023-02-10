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Сегодня, 20:45

«Реал Сосьедад» продлил контракт с Оярсабалем до 2028 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с полузащитнкиом Микелем Оярсабалем.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

25-летний испанец является воспитанником «Реал Сосьедада». В сезоне-2022/23 Оярсабаль провел 9 матчей за команду во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: «Реал Сосьедад»
ФК Реал Сосьедад
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
15
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
16
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
17
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 - : -
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 00:00
Реал – Эльче
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 13 2 2
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