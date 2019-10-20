«Реал Сосьедад» победил «Бетис» и поднялся на четвертое место
В матче 9-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал «Бетис». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
«Реал Сосьедад» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Бетис» с 9-ю очками идет в зоне вылета.
Чемпионат Испании. Лига 1
9-й тур
«Реал Сосьедад» — «Бетис» — 3:1 (2:1)
Голы: Лорен Морон, 12 (0:1). Хави Гарсия, 22 — в свои ворота (1:1). Виллиан Жозе, 36 (2:1). Порту, 58 (3:1).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Ле Норман, Порту, Мерино, Субельдия, Гевара (Сангальи, 69), Виллиан Жозе (Исак, 75), Эдегор, Оярсабаль (Барренечеа, 84).
«Бетис»: Хоэль Роблес, Барраган, Бартра, Манди, Алекс Морено (Педраса, 53), Хави Гарсия, Каналес (Гуардадо, 66), Фекир, Хоакин, Борха Иглесиас (Тельо, 66), Лорен Морон.
Предупреждения: Гевара, 28. Хави Гарсия, 63. Хоакин, 79. Ле Норман, 85. Субельдия, 86. Эдегор, 90+2.
Судья: Сото Градо (Испания).
20 октября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/