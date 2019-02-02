"Реал Сосьедад" победил "Атлетик" и поднялся на 7-е место

"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" в матче 22-го тура чемпионата Испании (2:1). Голами в составе бело-голубых отметились нападающие Микель Оярсабаль и Виллиан Жозе.

"Реал Сосьедад" набрал 30 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Атлетик" с 26 баллами располагается на 12-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 2:1 (2:0)

Голы: Оярсабаль, 16 (1:0). Виллиан Жозе, 45 (2:0). Рауль Гарсия, 82 (2:1).

Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия, 82 (вратарь)

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Сальдуа, Эрнандез, Сурутуса, Ильярраменди (Субельдия, 76), Мерино, Виллиан Жозе (Морено, 88), Янузай (Рамирес, 82), Оярсабаль.

"Атлетик": Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Сан-Хосе (Рауль Гарсия, 46), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Гурусета, 70), Ибаи Гомес, Иньяки Уильямс, Кордоба (Эчеварриа, 46).

Предупреждения: Капа, 55. Навас, 81.

Судья: Матеу Лаос.

02 февраля. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

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