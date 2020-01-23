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«Реал Сосьедад» отклонил предложение «Тоттенхэма» в 25 миллионов евро за Виллиана Жозе

18:47
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«Реал Сосьедад» отказался продавать 28-летнего форварда Виллиана Жозе в «Тоттенхэм» за 25 миллионов евро, сообщает Calciomercato. По информации источника, клуб из Сан-Себастьяна хочет получить за бразильца как минимум 50 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Виллиан Жозе отметился 8 голами в 22 встречах за «Реал Сосьедад», его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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