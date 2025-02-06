Захарян — в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Осасуной в Кубке Испании

Стали известны стартовые составы на матч между «Реал Сосьедад» и «Осасуной» в четвертьфинале Кубка Испании.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне. Начало — в 21.30 по московскому времени.

В запасе хозяев встречу начнет российский полузащитник Арсен Захарян. 2 февраля он впервые за 8 месяцев вышел на поле, выйдя на замену в матче против «Осасуны» (1:2) в 22-м туре ла лиги.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Агер, Субельдия, Элустондо, Субименди, Барренечеа, Марин, Мендес, Кубо, Ойярсабаль.

«Осасуна»: Эррера, Крус, Бойомо, Катена, Аресо, Орос, Муньос, Монкайола, Барха, Будимир, Гарсия.