«Реал Сосьедад» и «Осасуна» встретятся в Кубке Испании 6 февраля

«Реал Сосьедад» и «Осасуна» встретятся в 1/4 финала Кубка Испании в четверг, 6 февраля. Матч пройдет на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 21.30 по московскому времени.

Трансляция игры пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Федеральный канал начнет эфир в 21.25 мск, за 5 минут до стартового свистка. Также эфир «Матч ТВ» ретранслируют платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по подписке).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Реал Сосьедад» — «Осасуна» можно в нашем матч-центре.

Кубок Испании. 1/4 финала.

06 февраля 2025, 21:30. Аноэта (Сан-Себастьян)

«Реал Сосьедад» на предыдущих стадиях обыграл «Хове Эспаньол» (5:0), «Конкенсе» (1:0 д.в.), «Понферрадину» (2:0) и «Райо Вальекано» (3:1). «Осасуна» на пути к четвертьфиналу прошла «Чиклану» (5:0), «Сеуту» (3:2), «Тенерифе» (2:1) и «Атлетик» Бильбао (3:2).

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Футболист пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки. Захарян провел первый матч в сезоне 2 февраля против «Осасуны» в ла лиге, выйдя на замену.