«Реал Сосьедад» сыграет с «Осасуной» в матче чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» встретится с «Осасуной» в матче 11-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на арене «Реале» в Сан-Себастьяне, начало — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Реал Сосьедад» — «Осасуна» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 10 турах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 12 очков, а «Осасуна» — 15. В предыдущем туре «Реал Сосьедад» победил «Жирону» (1:0), а «Осасуна» уступила «Бетису» (1:2).