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«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Реал Сосьедад» сыграет с «Осасуной» в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад» встретится с «Осасуной» в матче 11-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на арене «Реале» в Сан-Себастьяне, начало — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Реал Сосьедад» — «Осасуна» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
27 окт, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Осасуна

В 10 турах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 12 очков, а «Осасуна» — 15. В предыдущем туре «Реал Сосьедад» победил «Жирону» (1:0), а «Осасуна» уступила «Бетису» (1:2).

Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
8
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
9
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
10
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 3 : 0
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 1 : 1
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
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