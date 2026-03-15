«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» и «Осасуна» встретятся в матче 28-го тура испанской ла лиги в воскресенье, 15 марта. Игра пройдет на стадионе «Аонэтоа» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Реал Сосьедад» — «Осасуна» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 28-й тур.

15 марта, 23:00. Аноэта (Сан-Себастьян)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 27 турах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 35 очков, «Осасуна» — 34. В 27-м туре «Реал Сосьедад» уступил «Атлетико» со счетом 2:3, а «Осасуна» сыграла вничью с «Мальоркой» — 2:2.