«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
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В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» выиграл у «Мирандеса» (2:1).
В составе хозяев отличились Микель Оярсабаль (с пенальти) и Мартин Эдегор. У гостей забил Матеус Айяс.
Ответный матч состоится 4 марта на поле «Мирандеса».
Кубок Испании
1/2 финала
Первый матч
«Реал Сосьедад» — «Мирандес» — 2:1 (2:1)
Голы: Оярсабаль, 9 — с пенальти (1:0). Айяс, 39 (1:1). Эдегор, 42 (2:1).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо (Гевара, 68), Ле Норман, Порту (Янузай, 77), Мерино, Субельдия, Эдегор, Оярсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 67).
Предупреждения: Монреаль, 17. Оярсабаль, 48. Сальдуа, 82.
Судья: Хиль Мансано.
13 февраля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
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