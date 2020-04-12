«Реал Сосьедад» не станет возобновлять тренировки 14 апреля

Руководство «Реал Сосьедад» приняло решение отложить возобновление тренировок, сообщается на официальном сайте клуба.

— После разговоров с Высшим спортивным советом мы решили продолжить тренировки игроков в индивидуальном порядке, — говорится в сообщении.

Баскский клуб должен был стать первым из команд чемпионата Испании, кто возобновит тренировки. Предполагалось, что занятия начнутся 14 апреля.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 805 558 человек, 110 960 умерло, вылечились 412 808 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (535 183), Испании (166 019) и Италии (152 271). По данным Роспотребнадзора, в России — 15 770 случаев заражения, 130 человек умерли, выздоровело — 1 291.