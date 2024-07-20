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Сегодня, 13:09

«Реал Сосьедад» может подписать Хави Лопеса из «Алавеса»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Алавеса» Хави Лопес может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Diario de Noticias de Alava.

По сведениям источника, на 22-летнего испанца претендует «Реал Сосьедад». Стороны близки к заключению контракта, стоимость трансфера составит 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хави Лопес провел 34 матча, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.

ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
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