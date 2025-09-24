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24 сентября 2025, 18:30

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: трансляция матча ла лиги онлайн

«Реал Сосьедад» и «Мальорка» сыграют в чемпионате Испании 24 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» и «Мальорка» сыграют в 6-м туре чемпионата Испании в среду, 24 сентября. Матч пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 6-й тур.
24 сентября 2025, 22:30. Аноэта (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:0
Мальорка

В прямом эфире игру ла лиги покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.25, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Мальорка» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В пяти турах чемпионата Испании-2025/26 «Реал Сосьедад» и «Мальорка» набрал по 2 очка.

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ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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