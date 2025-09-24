«Реал Сосьедад» и «Мальорка» сыграют в чемпионате Испании 24 сентября

«Реал Сосьедад» и «Мальорка» сыграют в 6-м туре чемпионата Испании в среду, 24 сентября. Матч пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 6-й тур.

24 сентября 2025, 22:30. Аноэта (Сан-Себастьян)

В прямом эфире игру ла лиги покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.25, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Мальорка» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В пяти турах чемпионата Испании-2025/26 «Реал Сосьедад» и «Мальорка» набрал по 2 очка.