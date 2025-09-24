«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: трансляция матча ла лиги онлайн
«Реал Сосьедад» и «Мальорка» сыграют в чемпионате Испании 24 сентября
«Реал Сосьедад» и «Мальорка» сыграют в 6-м туре чемпионата Испании в среду, 24 сентября. Матч пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.
В прямом эфире игру ла лиги покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.25, за 5 минут до стартового свистка.
Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Мальорка» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
В пяти турах чемпионата Испании-2025/26 «Реал Сосьедад» и «Мальорка» набрал по 2 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
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|0-0
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2
|Реал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|00:00
|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
|00:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
|00:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
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