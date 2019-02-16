"Реал Сосьедад" – "Леганес": прямая видеотрансляция матча в 20:30

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" сыграет на своем стадионе с "Леганесом". Матч пройдет в субботу, 16 февраля и начнется в 20:30 по московскому времени. "Леганес" отстает от "Реал Сосьедад" всего на два очка в турнирной таблице.

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Следить за матчем "Реал Сосьедад" – "Леганес" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).