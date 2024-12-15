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Сегодня, 18:15

«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» сыграют в чемпионате Испании 15 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» сыграют в 17-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 15 декабря. Матч пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру ла лиги покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В чемпионате Испании-2024/25 «Реал Сосьедад» провел 16 матчей, в которых набрал 24 очка и занимал 8-е место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» с 18 очками после 16 матчей шел 14-м.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Хавбек не провел ни одного матча за бело-голубых из-за восстановления после операции на лодыжке.

ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
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«Атлетико» обыграл «Хетафе» и обошел «Реал» в таблице ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
10
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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38 тур
13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 2 : 1
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 1 : 0
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 3
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 1 : 0
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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