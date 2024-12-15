«Реал Сосьедад» не сумел обыграть «Лас-Пальмас»

«Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Лас-Пальмас» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 0:0.

Российский полузащитник Арсен Захарян продолжает восстановление после повреждения. Из-за травмы 21-летний футболист не провел ни одного матча в текущем сезоне.

«Реал Сосьедад» (25 очков) поднялся на седьмое место в ла лиге. «Лас-Пальмас» (19) идет 14-м в турнирной таблице.