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Сегодня, 16:40

«Реал Сосьедад»: кто играет в команде и расписание матчей в августе

«Реал Сосьедад»: календарь игр в чемпионате Испании на августа 2023.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игроки ФК «Реал Сосьедад».
Фото ФК «Реал Сосьедад», Twitter

Слухи о том, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян скоро перейдет в «Реал Сосьедад» подтвердил главный тренер Марцел Личка. Интерес к клубу в России возрос. К тому же испанская команда в минувшем сезоне впервые за 10 лет пробилась в Лигу чемпионов.

Календарь игр на август:

В августе бело-голубые сыграют два матча в рамках ла лиги: один домашний, второй в гостях.

19 августа. 18:00. «Реал Сосьедад» — «Сельта»
25 августа. 20:30. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»

Состав команды «Реал Сосьедад» в сезоне-2023/24:

Вратари:

  • Алекс Ремиро

Защитники:

  • Айен Муньос
  • Алекс Сола
  • Амари Траоре
  • Ариц Элустондо
  • Диего Рико
  • Игор Субельдия
  • Робен Ле Норман
  • Хон Пачеко

Полузащитники:

  • Андер Барренечеа
  • Беньят Турриентес
  • Браис Мендес
  • Мартин Меркеланс
  • Мартин Субименди
  • Микель Мерино
  • Микель Ойарсабаль
  • Роберт Наварро
  • Такефуса Кубо
  • Хон Оласагасти

Нападающие:

  • Андре Силва
  • Карлос Фернандес
  • Мохамед-Али Чо
  • Умар Садик
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Марцел Личка
0
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Матчи ла лиги: расписание и трансляции игр чемпионата Испании на неделе 14 — 20 августа

Хави и Рафинья пропустят два матча из-за дисквалификации
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
4
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
11
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
12
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
18
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 0 : 2
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 1 : 2
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 0 : 0
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Хайме Мата

Хайме Мата

Хетафе

 1 0 0
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