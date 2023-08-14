«Реал Сосьедад»: кто играет в команде и расписание матчей в августе
«Реал Сосьедад»: календарь игр в чемпионате Испании на августа 2023.
Слухи о том, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян скоро перейдет в «Реал Сосьедад» подтвердил главный тренер Марцел Личка. Интерес к клубу в России возрос. К тому же испанская команда в минувшем сезоне впервые за 10 лет пробилась в Лигу чемпионов.
Календарь игр на август:
В августе бело-голубые сыграют два матча в рамках ла лиги: один домашний, второй в гостях.
19 августа. 18:00. «Реал Сосьедад» — «Сельта»
25 августа. 20:30. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»
Состав команды «Реал Сосьедад» в сезоне-2023/24:
Вратари:
- Алекс Ремиро
Защитники:
- Айен Муньос
- Алекс Сола
- Амари Траоре
- Ариц Элустондо
- Диего Рико
- Игор Субельдия
- Робен Ле Норман
- Хон Пачеко
Полузащитники:
- Андер Барренечеа
- Беньят Турриентес
- Браис Мендес
- Мартин Меркеланс
- Мартин Субименди
- Микель Мерино
- Микель Ойарсабаль
- Роберт Наварро
- Такефуса Кубо
- Хон Оласагасти
Нападающие:
- Андре Силва
- Карлос Фернандес
- Мохамед-Али Чо
- Умар Садик
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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7 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|1 : 1
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|1 : 1
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|0 : 2
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|1 : 2
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|0 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Хайме Мата
Хетафе
|1
|0
|0
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