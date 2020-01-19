«Реал Сосьедад» крупно проиграл «Бетису» и упустил шанс подняться на пятое место

«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 3:0. Клуб из Сан-Себастьяна упустил шанс обойти «Хетафе» и вернуться на пятое место в ла лиге. «Бетис» поднялся на 11-е место.

Чемпионат Испании

Лига 1

20-й тур

«Бетис» — «Реал Сосьедад» — 3:0 (2:0)

Голы: Борха Иглесиас, 27 (1:0). Хоакин, 44 (2:0). Каналес, 90+5 (3:0).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Гонсалес, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Аленья (Родригес, 68), Хоакин (Тельо, 82), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 74).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Льоренте, Сальдуа (Горосабель, 80), Ле Норман, Айен Муньос, Порту (Виллиан Жозе, 71), Мерино, Гевара, Эдегор, Оярсабаль, Исак (Барренечеа, 57).

Предупреждения: Льоренте, 16. Гуардадо, 23. Алекс Морено, 69. Эмерсон, 90+1.

Судья: Кордеро Вега.

19 января. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».