«Реал Сосьедад» победил «Кадис» в чемпионате Испании

«Реал Сосьедад» победил «Кадис» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 3:0.

На 19-й минуте счет открыл Александр Серлот. На 53-й минуте пенальти реализовал Аднан Янузай. Еще один пенальти на 90+6 минуте реализовал Порту.

«Реал Сосьедад» набрал 59 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. У «Кадиса» 35 очков и 17-я позиция.