«Реал Сосьедад» победил «Кадис» в чемпионате Испании
«Реал Сосьедад» победил «Кадис» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 3:0.
На 19-й минуте счет открыл Александр Серлот. На 53-й минуте пенальти реализовал Аднан Янузай. Еще один пенальти на 90+6 минуте реализовал Порту.
«Реал Сосьедад» набрал 59 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. У «Кадиса» 35 очков и 17-я позиция.
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|
3
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|36
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|67
|
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|36
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|51-29
|66
|
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|60-40
|61
|
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|
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|
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|
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|36
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|
12
|Р. Вальекано
|35
|11
|9
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|35-39
|42
|
13
|Эспаньол
|36
|10
|10
|16
|39-52
|40
|
14
|Эльче
|36
|10
|9
|17
|37-50
|39
|
15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|36
|7
|14
|15
|33-50
|35
|
18
|Мальорка
|36
|8
|9
|19
|32-62
|33
|
19
|Алавес
|36
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|7
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|10.05
|20:00
|
Валенсия – Бетис
|0 : 3
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|1 : 0
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|3 : 1
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|2 : 1
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|1 : 1
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|0 : 0
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|0 : 2
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|3 : 0
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
|- : -
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|17
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|2
|6
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