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«Реал Сосьедад» победил «Кадис» в чемпионате Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» победил «Кадис» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 3:0.

На 19-й минуте счет открыл Александр Серлот. На 53-й минуте пенальти реализовал Аднан Янузай. Еще один пенальти на 90+6 минуте реализовал Порту.

«Реал Сосьедад» набрал 59 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. У «Кадиса» 35 очков и 17-я позиция.

Испания. Лига 1. 36-й тур
12 мая, 20:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:0
Кадис
Голы
Серлот, 19 (1:0), Янузай, 53 (2:0), Порту, 90+7 (3:0)
Реал Сосьедад
Ремиро Элустондо Рико (Айен Муньос, 83) Горосабель Субименди Субельдия (Пачеко, 84) Мерино Рафинья (Гуриди, 65) Сильва Янузай (Порту, 78) Серлот
Кадис
Ледесма Акапо Эспино Эрнандес Чуст Хосе Мари (Алькарас, 60) Фернандес Аларкон (Лосано, 60) Идрисси (Алехо, 60, Карселeн, 72) Собрино (Негредо, 76) Лукас
Предупреждения
Рафинья 60’, Сильва 63’, Субельдия 66’, Порту 90+8’  -  Хосе Мари 4’
Судьи
Мунуэра (Испания)

Футбол
ФК Кадис
ФК Реал Сосьедад
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
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38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 0 : 3
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 1 : 0
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 3 : 1
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 2 : 1
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 1 : 1
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 0 : 0
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 0 : 2
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 3 : 0
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 26
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 16
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 30 2 2
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Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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