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Сегодня, 01:07

«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Кадис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Кадисом» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Хозяева 72 процента времени владели мячом, нанесли 14 ударов по воротам соперника, но только трижды попали в створ. У гостей — 6 ударов и 2 в створ.

«Реал Сосьедад» набрал 44 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Кадис» идет на 14-й строчке — 26 очков.

Испания. Лига 1. 24-й тур
03 мар, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:0
Кадис

Футбол
ФК Кадис
ФК Реал Сосьедад
0
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Неделя

Серхи Роберто продлил контракт с «Барселоной» до 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
15
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
16
 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 23 5 7 11 20-30 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 0 : 0
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 - : -
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 - : -
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 - : -
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
5.03 23:00
Бетис – Реал
 - : -
6.03 23:00
Осасуна – Сельта
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 15 2 2
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