«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Кадис»

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Кадисом» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Хозяева 72 процента времени владели мячом, нанесли 14 ударов по воротам соперника, но только трижды попали в створ. У гостей — 6 ударов и 2 в створ.

«Реал Сосьедад» набрал 44 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Кадис» идет на 14-й строчке — 26 очков.