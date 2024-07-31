«Реал Сосьедад» интересуется Солером из «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на 27-летним испанцем интересуется «Реал Сосьедад». Баски расматривают футболиста в качестве возможной замены Микелю Мерино, который близок к переходу в «Арсенал».
В минувшем сезоне Солер провел 28 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Вместе со сборной Испании полузащитник стал победителем Евро-2024.
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|0-0
|0
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14
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|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
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|0-0
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16
|Лас-Пальмас
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17
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
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|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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