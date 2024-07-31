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31 июля, 23:28

«Реал Сосьедад» интересуется Солером из «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 27-летним испанцем интересуется «Реал Сосьедад». Баски расматривают футболиста в качестве возможной замены Микелю Мерино, который близок к переходу в «Арсенал».

В минувшем сезоне Солер провел 28 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Вместе со сборной Испании полузащитник стал победителем Евро-2024.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
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