«Реал Сосьедад» интересуется Солером из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 27-летним испанцем интересуется «Реал Сосьедад». Баски расматривают футболиста в качестве возможной замены Микелю Мерино, который близок к переходу в «Арсенал».

В минувшем сезоне Солер провел 28 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Вместе со сборной Испании полузащитник стал победителем Евро-2024.