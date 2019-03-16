"Реал Сосьедад" и "Леванте" сыграли вничью

"Реал Сосьедад" и "Леванте" обменялись голами в матче 28-го тура чемпионата Испании (1:1). Аднан Янузай вывел команду из Сан-Себастьяна вперед на 26-й минуте, а Борха Майораль​ во втором тайме сравнял счет.

Чемпионат Испании

28-й тур

"Реал Сосьедад" - "Леванте" - 1:1 (1:0)

Голы: Янузай, 26 (1:0). Майораль, 79 (1:1).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Сальдуа, Элустондо, Эрнандез, Сурутуса, Мерино, Гевара, Янузай, Рамирес (Баутиста, 66), Оярсабаль.

"Леванте": Фернандес, Луна, Коке (Саймон, 61), Везу, Пьер, Чема (Постиго, 81), Рочина (Рохер, 74), Кампанья, Барди, Моралес, Майораль.

Предупреждения: Везу, 30. Чема, 38. Рамирес, 44. Мерино, 70.

Судья: Кордеро Вега.

15 марта. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".