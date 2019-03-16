"Реал Сосьедад" и "Леванте" сыграли вничью

"Реал Сосьедад" и "Леванте" обменялись голами в матче 28-го тура чемпионата Испании (1:1). Аднан Янузай вывел команду из Сан-Себастьяна вперед на 26-й минуте, а Борха Майораль во втором тайме сравнял счет.
Чемпионат Испании
28-й тур
"Реал Сосьедад" - "Леванте" - 1:1 (1:0)
Голы: Янузай, 26 (1:0). Майораль, 79 (1:1).
"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Сальдуа, Элустондо, Эрнандез, Сурутуса, Мерино, Гевара, Янузай, Рамирес (Баутиста, 66), Оярсабаль.
"Леванте": Фернандес, Луна, Коке (Саймон, 61), Везу, Пьер, Чема (Постиго, 81), Рочина (Рохер, 74), Кампанья, Барди, Моралес, Майораль.
Предупреждения: Везу, 30. Чема, 38. Рамирес, 44. Мерино, 70.
Судья: Кордеро Вега.
15 марта. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".
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