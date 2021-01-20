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«Реал Сосьедад» хочет арендовать у «Реала» Эдегора с правом выкупа

21:04
Мартин Эдегор. Фото 90min.com
Мартин Эдегор. Фото 90min.com
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«Реал Сосьедад» ведет переговоры с «Реалом» по аренде полузащитника Мартина Эдегора, сообщает Football Espana. Сан-себастьянский клуб рассматривает вариант аренды с правом выкупа.

Эдегор уже выступал за «Реал Сосьедад» на правах аренды в прошлом сезоне, отметившись 7 голами в 36 играх чемпионата и Кубка Испании.

В этом сезоне 22-летний хавбек получил шанс проявить себя в «Реале», однако на данный момент провел только семь неполных игр в ла лиге, проведя только 233 минуты.

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