«Реал Сосьедад» и «Хетафе» встретятся в матче чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» и «Хетафе» встретятся в матче 21-го чемпионата Испании в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 18.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Реал Сосьедад» — «Хетафе» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«Реал Сосьедад» набрал в чемпионате Испании 28 очков, «Хетафе» — 20. В матче первого круга ла лиги в сентябре 2024 года команды сыграли вничью (0:0).