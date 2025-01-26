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Сегодня, 16:30

«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: смотреть онлайн-трансляцию матча ла лиги

«Реал Сосьедад» и «Хетафе» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад» и «Хетафе» встретятся в матче 21-го чемпионата Испании в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 18.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Реал Сосьедад» — «Хетафе» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

Испания. Ла Лига. 21-й тур
26 янв, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Хетафе

«Реал Сосьедад» набрал в чемпионате Испании 28 очков, «Хетафе» — 20. В матче первого круга ла лиги в сентябре 2024 года команды сыграли вничью (0:0).

Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Хетафе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
10
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
11
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
12
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
15
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
18
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 21 4 3 14 14-42 15
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24.01 23:00
Лас-Пальмас – Осасуна
 1 : 1
25.01 16:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
25.01 18:15
Атлетико – Вильярреал
 1 : 1
25.01 20:30
Севилья – Эспаньол
 1 : 1
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
 0 : 3
26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
26.01 18:15
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
26.01 20:30
Атлетик – Леганес
 - : -
26.01 23:00
Барселона – Валенсия
 - : -
27.01 23:00
Алавес – Сельта
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 16 2 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 18 1 3
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 17 1 6
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