«Реал Сосьедад» уступил дома «Хетафе»

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Хетафе» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Автогол на 29-й минуте забил Хон Горротчатеги. На 14-й минуте пенальти не реализовал хавбек хозяев Браис Мендес.

«Хетафе» набрал 44 очка и занимает 7-е место в таблице Ла лиги. «Реал Сосьедад» с 42 очками опустился на 8-ю строчку.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max