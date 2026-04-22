«Реал Сосьедад» уступил дома «Хетафе»
«Реал Сосьедад» дома проиграл «Хетафе» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 0:1.
Автогол на 29-й минуте забил Хон Горротчатеги. На 14-й минуте пенальти не реализовал хавбек хозяев Браис Мендес.
«Хетафе» набрал 44 очка и занимает 7-е место в таблице Ла лиги. «Реал Сосьедад» с 42 очками опустился на 8-ю строчку.
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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14
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|0
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15
|Эльче
|0
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|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
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|Реал – Р. Сосьедад
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|27.08
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|Барселона – Атлетик
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