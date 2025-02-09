«Реал Сосьедад» дома обыграл «Эспаньол», Захарян не вышел на поле

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Эспаньол» в матче 23-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на первой минуте открыл нападающий хозяев Шералдо Беккер. Ответный мяч на 56-й минуте с пенальти забил форвард гостей Хави Пуадо. Победный гол на счету защитника «Сосьедада» Браиса Мендеса (84-я минута).

Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян был заявлен на матч в качестве запасного, но на поле не вышел.

«Реал Сосьедад» набрал 31 очко и занимает 7-е место в чемпионате Испании. «Эспаньол» с 23 очками располагается на 16-й позиции.