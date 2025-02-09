«Реал Сосьедад» дома обыграл «Эспаньол», Захарян не вышел на поле
«Реал Сосьедад» дома обыграл «Эспаньол» в матче 23-го тура испанской ла лиги — 2:1.
Счет на первой минуте открыл нападающий хозяев Шералдо Беккер. Ответный мяч на 56-й минуте с пенальти забил форвард гостей Хави Пуадо. Победный гол на счету защитника «Сосьедада» Браиса Мендеса (84-я минута).
Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян был заявлен на матч в качестве запасного, но на поле не вышел.
«Реал Сосьедад» набрал 31 очко и занимает 7-е место в чемпионате Испании. «Эспаньол» с 23 очками располагается на 16-й позиции.
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|7
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|Алавес
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|11
|10
|17
|44-56
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|
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|Эльче
|38
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|49-57
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16
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|47-61
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|23.05
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|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
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|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
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Ведат Муричи
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Луис Милья
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|10
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Джене Даконам
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|34
|2
|10
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Пате Сисс
Райо Вальекано
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|2
|9
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Федерико Виньяс
Овьедо
|33
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