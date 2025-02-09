«Реал Сосьедад» примет «Эспаньол» в рамках 23-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 9 февраля. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал Сосьедад» — «Эспаньол» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 23-й тур.

09 февраля 2025, 20:30. Аноэта (Сан-Себастьян)

По итогам 22-х туров ла лиги бело-голубые набрали 28 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Барселонский клуб с 23 баллами располагается на 17-й строчке чемпионата.

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