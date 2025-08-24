«Реал Сосьедад» и «Эспаньол» встретятся в матче 2-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 24 августа. Игра состоится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал Сосьедад» — «Эспаньол» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 2-й тур.

24 августа 2025, 20:30. Аноэта (Сан-Себастьян)

«Реал Сосьедад» стартовал в чемпионате Испании сезона 2025/2026 с ничьей с «Валенсией» — 1:1. В 1-м туре ла лиги «Эспаньол» победил «Атлетико» со счетом 2:1.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде